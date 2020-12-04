بسبب لقاح كورونا.. الحكومة البريطانية تمنح «فايزر» حصانة قانونية

منحت الحكومة البريطانية، شركة "فايزر" الأمريكية، حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره مع شركة "بيونتك" الألمانية.ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مساء الخميس، أن رئيس فرع الشركة الأمريكية في لندن رفض ذكر سبب احتياج "فايزر" إلى هذه الحماية، وأضافت أن "هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل".ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، تأكيدها أن الشركة الأمريكية نالت الحصانة القانونية، مما يعني أن "أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها".وامتدت الحصانة القانونية أيضا إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، والشركات المحلية التي ستساهم في صناعته.وكانت السلطات البريطانية أعلنت قبل أيام منح التراخيص اللازمة للقاح "فايزر" و"بيونتك"، بحيث يمكن لأي شخص يزيد عمره على 16 عاما تلقي الجرعات، ويستثنى من ذلك الحوامل بسبب نقص البيانات حول تأثيره على الأجنة حتى الآن.وفي نوفمبر الماضي، أعلنت "فايزر" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تطوره مع "بيونتك"، فعال بنسبة تزيد على 90 %.