رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: الكونجرس يناقش تخصيص 900 مليار دولار لتحفيز اقتصاد أمريكا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
بايدن
بايدن
عبير سليم
طباعة
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد، في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تجري مناقشتها في الكونجرس حاليا، بأنها قد تكون "بداية جيدة".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" أمس: "نتحدث عن حزمة بقيمة 900 مليار دولار. ستكون هذه بداية جيدة. لن تكون كافية، لكنها ستغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحا للناس الذين فقدوا وظائفهم والذين سيصبحون بلا مأوى بعد عيد الميلاد لأنهم عاجزون عن دفع الإيجار، كما سيساعد ذلك في سداد القروض".

وأضاف "بايدن": "لكن يقال إن الرئيس (دونالد ترامب) غير مستعد للتوقيع على مثل هذا القانون، ربما لن يصوت نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح مشروع القانون، لكن إذا طرح زعيم الأغلبية الجمهورية السناتور ميتش مكونيل مشروع القانون للتصويت، فيمكن أن تتم الموافقة عليه".

وأكد أن "هذه ستكون بداية جيدة"، مشيرا إلى أنه بعد توليه منصب الرئيس، سيطلب تخصيص أموال إضافية من أجل حل المشكلة"، وفق ما نقلت وكالات، اليوم الجمعة.

والثلاثاء الماضي تلقى الكونجرس نسخة معدلة جديدة من حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفي وقت سابق تعهد بايدن بتحفيز اقتصاد البلاد، وخلق مزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة.


موضوعات متعلقة

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

«تصدقون كذابًا».. تعليق جديد من السعودية حول لقاء نتنياهو وبن سلمان

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اختفاء 67 مليار دولار في بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

موسيقيون من كل دول العالم يشكلون أوركسترا لتسجيل أغنية فريدة

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

زيارة إلى مكتبات العالم.. قراءة فى تاريخ بدايات ونهايات مكتبات بيع الكتب

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى