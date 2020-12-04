بايدن: الكونجرس يناقش تخصيص 900 مليار دولار لتحفيز اقتصاد أمريكا

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد، في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تجري مناقشتها في الكونجرس حاليا، بأنها قد تكون "بداية جيدة".وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" أمس: "نتحدث عن حزمة بقيمة 900 مليار دولار. ستكون هذه بداية جيدة. لن تكون كافية، لكنها ستغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحا للناس الذين فقدوا وظائفهم والذين سيصبحون بلا مأوى بعد عيد الميلاد لأنهم عاجزون عن دفع الإيجار، كما سيساعد ذلك في سداد القروض".وأضاف "بايدن": "لكن يقال إن الرئيس (دونالد ترامب) غير مستعد للتوقيع على مثل هذا القانون، ربما لن يصوت نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح مشروع القانون، لكن إذا طرح زعيم الأغلبية الجمهورية السناتور ميتش مكونيل مشروع القانون للتصويت، فيمكن أن تتم الموافقة عليه".وأكد أن "هذه ستكون بداية جيدة"، مشيرا إلى أنه بعد توليه منصب الرئيس، سيطلب تخصيص أموال إضافية من أجل حل المشكلة"، وفق ما نقلت وكالات، اليوم الجمعة.والثلاثاء الماضي تلقى الكونجرس نسخة معدلة جديدة من حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفي وقت سابق تعهد بايدن بتحفيز اقتصاد البلاد، وخلق مزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة.