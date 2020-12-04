«فايزر» تصدم العالم: لسنا متأكدين من منع لقاحنا انتقال «كورونا»

قال رئيس شركة «فايزر» الأمريكية، ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا المستجد أم لا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.وبحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أضاف «بورلا»: «أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح، لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث».وكانت شركة «فايزر»، أعلنت في نوفمبر الماضي، أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).وطورت «فايزر» لقاحا بالشراكة مع «بايونتيش» الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبًا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.