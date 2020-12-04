إغلاق 4 محلات ومقهى لعدم التزامها بالمواعيد الجديدة في الإسكندرية

أغلق حي شرق بمحافظة الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع 4 محال تجارية بطريق الحرية، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأيضًا عدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات الجديدة التي أقرها وزير التنمية المحلية.كما ضبطت إدارة أشغال الطريق مقهى بشارع بهاء الدين الغتوري بسموحة، خالف مواعيد الغلق بالإضافة إلى تقديم "الشيشة" لرواد المقهي بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم مصادرتها وغلق المقهى.كما تم ضبط عدد من حالات الإشغال المختلفة خلال المرور على عدد من شوارع الحي والتحفظ على المضبوطات وإيداعها في شرطة المرافق، استمرارًا لحملات حي شرق للحد من التعديات بنطاقه.كما تفقدت الحملة مدى التزام المطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرها وزير التنمية المحلية وذلك في نطاق الحي.