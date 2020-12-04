تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 4-12-2020
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة الموافق 4-12-2020، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري، والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
كما يتوقع الخبراء أن يسود، ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
هذا ويتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق «الإسكندرية- السلوم- مطروح»، إلى جانب رياح معتدلة في كافة الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 12
دمنهور 22 13
بلطيم 22 13
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 22 08
بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 22 12
رفح 21 12
رأس سدر 23 14
نخل 20 04
نويبع 23 17
طابا 21 12
كاترين 16 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 10
سوهاج 23 10
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
إدفو 24 11
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 27 18
أبورماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19
كما يتوقع الخبراء أن يسود، ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
هذا ويتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق «الإسكندرية- السلوم- مطروح»، إلى جانب رياح معتدلة في كافة الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 12
دمنهور 22 13
بلطيم 22 13
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 22 08
بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 22 12
رفح 21 12
رأس سدر 23 14
نخل 20 04
نويبع 23 17
طابا 21 12
كاترين 16 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 10
سوهاج 23 10
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
إدفو 24 11
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 27 18
أبورماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19