تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 4-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة الموافق 4-12-2020، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري، والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.كما يتوقع الخبراء أن يسود، ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.هذا ويتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق «الإسكندرية- السلوم- مطروح»، إلى جانب رياح معتدلة في كافة الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 13الإسكندرية 22 13وادى النطرون 22 13طنطا 22 13شبين الكوم 22 12دمنهور 22 13بلطيم 22 13مطروح 20 12السلوم 19 12سيوة 22 08بورسعيد 22 14دمياط 22 14الزقازيق 22 13المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 22 12رفح 21 12رأس سدر 23 14نخل 20 04نويبع 23 17طابا 21 12كاترين 16 03الطور 24 12شرم الشيخ 25 16الغردقة 25 15مرسى علم 25 15الفيوم 22 11بنى سويف 22 10المنيا 22 09أسيوط 23 10سوهاج 23 10قنا 23 10الأقصر 24 10أسوان 24 12إدفو 24 11أبوسمبل 24 10الوادى الجديد 25 09شلاتين 27 18أبورماد 26 17حلايب 25 19رأس حدربة 25 19