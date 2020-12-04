ألمانيا تسجل 23449 إصابة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفًا و238 حالة.وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.