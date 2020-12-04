مقتل عمدة مدينة فلبينية بالرصاص يزعم صلته بتجارة المخدرات

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة أن عمدة مدينة يشتبه بصلته بتجارة المخدرات قتل داخل مبنى البلدية في مدينته.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المتحدث باسم الشرطة المحلية شيتاديل جاويران، إن سيزر بيريز، عمدة بلدية لوس بانوس بإقليم لاجونا، على بعد 64 كيلومترًا جنوب مانيلا، قتل مساء الخميس برصاص مسلح مجهول.وتابع "جاويران"، أن السياسي البالغ من العمر 66 عامًا كان قد وصل لتوه إلى المبنى عندما أطلق المسلح النار عليه مرتين في رأسه من الخلف.وتم نقل بيريز إلى مستشفى قريب، لكن أُعلن عن وفاته بعد أن حاول الأطباء إنعاشه على مدى نصف ساعة.وقالت الشرطة إنه لم يتم التعرف على أي مشتبه بهم في الهجوم.وتم إدراج بيريز في قائمة السياسيين التي وضعها الرئيس رودريجو دوتيرتي ممن لهم صلات مزعومة بعمليات اتجار مخدرات غير مشروعة في مناطقهم وتم تجريدهم من أي سلطة على الشرطة المحلية في ديسمبر2017، ونفى بيريز هذه المزاعم.