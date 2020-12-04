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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيكل غامض يظهر ويختفى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ظهر هيكل معدني يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 30 ألف نسمة بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت".

وأضافت "لقد ظهر (الأربعاء) فقط وفي منتصف الليل أخذه شخض ما".

وقالت "إدارة الشرطة لدينا تحقق في الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته".

وأثار الهيكل البالغ ارتفاعه 10 أقدام في يوتا، والذي عثر عليه مسؤولون كانوا يحصون كباش الجبال في صحراء نائية الشهر الماضي، دهشة في أنحاء العالم وجذب حشودًا من الزائرين لمشاهدته.

وتم العثور على هيكل معدني لامع آخر الأسبوع الماضي في مقاطعة نيامت الجبلية في رومانيا بالقرب من قلعة داتشيان القديمة، قبل أن يختفي بعد ذلك بأربعة أيام يوم الثلاثاء.

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