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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 210 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة فى حصيلة قياسية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 210 آلاف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في أعلى حصيلة على الإطلاق في البلاد منذ بدء الوباء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907، وهو واحد من أسوأ ارقام الوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الالفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة الف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأعلن حاكم كاليفورنيا الخميس أنّه سيتمّ حظر التجمّعات والأنشطة غير الضروريّة في كلّ مناطق الولاية التي يُحتمل أن تؤدّي فيها جائحة كوفيد-19 إلى استنفاد طاقة المستشفيات الاستيعابيّة.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عبر شبكة سي ان ان الخميس أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وقال بادين "طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وان يكون مستشاري الطبي الرئيسي وان يكون جزءا من فريق كوفيد".

وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع اقنعة لمدة 100 يوم. وقال انه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".

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