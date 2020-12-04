المكسيك تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 11030 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفا و643 حالة، والوفيات إلى 108173.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.