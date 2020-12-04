صاحب فيديو سماح شهاب: كنت بهزر واللى عملته مقلب وتمثيل (فيديو)

سجّل مصطفى بوخا، بطل فيديو واقعة سماح بنت شهاب بمحافظة كفر الشيخ، والذي ظهر في فيديو يفضح فيه أحد الفتيات أثناء زفافها أمام منزلها مستخدما مكبرات صوت بمحافظة كفر الشيخ، فيديو آخر بثه على صفحته الشخصية يقول إن الموضوع كان هزارًا وتهريجًا وليس حقيقيًا.وأضاف الشاب، في الفيديو الجديد، أن جميع من ظهروا في الفيديو من أب وأم للفتاة هم أصدقاؤه، وأن شهاب الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقه عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا.وأوضح أن هدفه كان إيصال رسالة للشباب أن لا يقوموا بفعل تلك الفعلة التي عملها وبثها في الفيديو.وظهر الشاب الذي يدعى مصطفى بوخا، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفا عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، مما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.