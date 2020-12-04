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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن.. بعثة الأمم المتحدة تدين سقوط ضحايا مدنيين بمجمع صناعى فى الحديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:13 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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ادانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحٌديدة (أونمها) مقتل وإصابة مدنيين نتيجة قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي في الحُديدة في وقت سابق.

وجاء في بيان البعثة تلقته وكالة أنباء "فرانس برس": "يجب أن لايتوقف قتل المدنيين".

وحثتّ (أونمها) الأطراف على استخدام الآليات التي تمّ وضعها في ستوكهولم قبل عامين للحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنّب المزيد من المعاناة للشعب.

وأضاف البيان أن "الخسائر في أرواح المدنيين تظهر مرة أخرى عدم جدوى المعارك في محافظة الحُديدة، وتوضح أنه يجب احترام القانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع لتجنيب المدنيين الوقوع في دائرة العنف المميت".

وتابع: "بالإضافة إلى كونه مصنعًا عاملًا يخدم السُكان ويوفّر فرص العمل، يُنظر إلى موقع المجمع الصناعي كأحد المواقع المُحتملة لمكتبٍ لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لتعزيز خفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار. يوضح هذا الحادث الأخير الحاجة الملحة لدفع عملية تجرّد الخطوط الأمامية من الصفة العسكرية".

وذكرت تقارير أن جماعة الحوثي قصفت في وقت سابق من يوم الخميس مجمعا صناعيا في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن، بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص من العاملين في المجمع، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين بعضهم حالته خطيرة.

وقال مركز إعلام ألوية العمالقة بالجيش اليمني أن الحوثيين كثفوا من قصفهم العنيف على مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، وأن لضحايا نقلوا إلى مستشفى مديرية الدريهمي.

وأدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني القصف ووصفه بـ"الجريمة الإرهابية البشعة".

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