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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون» يكشف عن خطط جديدة للوصول إلى صفر انبعاثات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط طموحة لخفض انبعاثات الكربون في البلاد إلى الصفر بحلول عام 2050.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال جونسون إنه يريد إطلاق حملة لجعل بريطانيا أكثر مراعاة للبيئة من خلال خفض 68 % على الأقل من الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2030.

وقال جونسون، للقيام بذلك، فإن بريطانيا ستتبع خطته التي كشف النقاب عنها سابقا والتي تتكون من 10 نقاط لمكافحة تغير المناخ، والتي تدعي الحكومة أنها ستخلق وتدعم 250 ألف وظيفة على صلة بالبيئة.

وتشمل الخطة توسيع استخدام الطاقة النووية، ومضاعفة استخدام طاقة الرياح البحرية أربع مرات، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني وزراعة 30 ألف هكتار من الأشجار كل عام.

وقال جونسون: "اليوم نتولى زمام المبادرة بهدف جديد وطموح لخفض انبعاثاتنا بحلول عام 2030، أسرع من أي اقتصادات كبرى، مع خطتنا ذات النقاط العشر التي تساعدنا في طريقنا للوصول إليه"، مضيفا أن حكومته ستحث قادة العالم ليحذوا حذوهم.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للمشاركة في استضافة قمة طموح المناخ يوم غد السبت في الذكرى الخامسة لاتفاق باريس 2015.

وتهدف القمة لدعوة الدول في جميع أنحاء العالم إلى تقديم خطط لجعل العالم أكثر مراعاة للبيئة قبل قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة في عام 2021.

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