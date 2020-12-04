مشروع ميزانية البنتاجون يتضمن عقوبات على تركيا بسبب «إس-400»
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
وكالاتطباعة
تضمن مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية أن على الرئيس أن يتخذ ما لا يقل عن 5 إجراءات عقابية ضد تركيا في موعد لا يتعدى 30 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وستفرض العقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بشراء "إس-400".
يذكر أن الولايات المتحدة انتقدت تركيا بشدة لشرائها الأنظمة الدفاعية الروسية، واستبعدتها من البرنامج الخاص بطائرات "إف-35" الأمريكية وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.
من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا، بأن تركيا تأمل في بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية المقبلة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية أن على الرئيس أن يتخذ ما لا يقل عن 5 إجراءات عقابية ضد تركيا في موعد لا يتعدى 30 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وستفرض العقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بشراء "إس-400".
يذكر أن الولايات المتحدة انتقدت تركيا بشدة لشرائها الأنظمة الدفاعية الروسية، واستبعدتها من البرنامج الخاص بطائرات "إف-35" الأمريكية وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.
من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا، بأن تركيا تأمل في بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية المقبلة.