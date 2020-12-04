إصابات كورونا فى البرازيل تناهز الـ6.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 50434 إصابة و755 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهوره، فيما توضح البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 175270 حالة.والبرازيل ثالث أكثر دول العالم من حيث نطاق انتشار الفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.