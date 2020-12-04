رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب مشاكل فى التوريد.. «فايزر» تنتج نصف جرعات لقاحها ضد كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن شركة "فايزر" ستنتج حتى نهاية 2020 زهاء 50 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا، بدلا من 100 مليون جرعة بسبب مشاكل في توريد المواد الضرورية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله: "تأخرنا. بعض شحنات المواد كما اتضح، لم تف بمعاييرنا.. لقد حللنا هذه المشكلة، لكن لن يكون لدينا الوقت الكافي لتلبية خطة التوريد لهذا العام".

وقال: "في هذه الحالة تم إنجاز كل شيء في الوقت ذاته، بدأنا العمل على سلسلة التوريد للمكونات في مارس الماضي عندما لم يكتمل تطوير اللقاح. وهذا أمر غير مسبوق على الإطلاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات عادة ما تقوم أولا بتطوير اللقاح والحصول على الموافقة على الاستخدام، وعندها تقوم بترتيب توريد كل ما هو ضروري للإنتاج، أما في حالة "كوفيد – 19"، كان يجب القيام بكل شيء في إطار زمني ضيق للغاية والاستعداد للإنتاج الضخم، دون انتظار الانتهاء من تطوير اللقاح.

وطورت "فايزر" الأمريكية لقاحا بالشراكة مع "BioNtech" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أنه سيحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أتلتيكو مدريد يعلن تعافى سواريز من كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى

اتحاد الكتاب يرفض الوصاية والحجر على الإبداع