بسبب مشاكل فى التوريد.. «فايزر» تنتج نصف جرعات لقاحها ضد كورونا

أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن شركة "فايزر" ستنتج حتى نهاية 2020 زهاء 50 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا، بدلا من 100 مليون جرعة بسبب مشاكل في توريد المواد الضرورية.وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله: "تأخرنا. بعض شحنات المواد كما اتضح، لم تف بمعاييرنا.. لقد حللنا هذه المشكلة، لكن لن يكون لدينا الوقت الكافي لتلبية خطة التوريد لهذا العام".وقال: "في هذه الحالة تم إنجاز كل شيء في الوقت ذاته، بدأنا العمل على سلسلة التوريد للمكونات في مارس الماضي عندما لم يكتمل تطوير اللقاح. وهذا أمر غير مسبوق على الإطلاق".وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات عادة ما تقوم أولا بتطوير اللقاح والحصول على الموافقة على الاستخدام، وعندها تقوم بترتيب توريد كل ما هو ضروري للإنتاج، أما في حالة "كوفيد – 19"، كان يجب القيام بكل شيء في إطار زمني ضيق للغاية والاستعداد للإنتاج الضخم، دون انتظار الانتهاء من تطوير اللقاح.وطورت "فايزر" الأمريكية لقاحا بالشراكة مع "BioNtech" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أنه سيحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.