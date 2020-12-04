المحكمة تترك احتمالا واحدا لسبب كارثة طائرة MH17

تركت المحكمة المعنية في هولندا احتمالا واحدا لسبب كارثة طائرة الركاب الماليزية فوق شرق أوكرانيا عام 2014.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال رئيس المجلس القضائي في هولندا هندريك شتاينهيس: "لا تقف أمام الدفاع مهمة إثبات صحة السيناريوهات البديلة لما حدث". رفضت المحكمة طلبات الدفاع للتحقيق في احتمالات بديلة لسبب الكارثة والآن، إذا فشلت النيابة العامة في إثبات روايتها، سيؤدي ذلك إلى تبرئة المتهم.وأضاف أنه كان يجب على الجانب الروسي فقط محاولة إثبات أن الاتهامات ضد أوليغ بولاتوف باطلة.وأشار إلى أنه كان من الممكن تقديم الطلبات بهذا الخصوص في وقت سابق، وستسعى هولندا الآن لضمان استمرار التحقيق "دون إضاعة الوقت".وفي 25 نوفمبر رفضت محكمة لاهاي طلب الدفاع عن المواطن الروسي أوليج بولاتوف المتهم في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا التحقيق في فرضيات بديلة للكارثة.وقال رئيس هيئة القضاء هيندريك ستينهيس إن المحكمة قررت "عدم إصدار توجيهات بشأن إجراء تحقيق لاحق في السيناريوهات البديلة".