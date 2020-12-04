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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة تترك احتمالا واحدا لسبب كارثة طائرة MH17

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
كارثة طائرة MH17
كارثة طائرة MH17
وكالات
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تركت المحكمة المعنية في هولندا احتمالا واحدا لسبب كارثة طائرة الركاب الماليزية فوق شرق أوكرانيا عام 2014.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال رئيس المجلس القضائي في هولندا هندريك شتاينهيس: "لا تقف أمام الدفاع مهمة إثبات صحة السيناريوهات البديلة لما حدث". رفضت المحكمة طلبات الدفاع للتحقيق في احتمالات بديلة لسبب الكارثة والآن، إذا فشلت النيابة العامة في إثبات روايتها، سيؤدي ذلك إلى تبرئة المتهم.

وأضاف أنه كان يجب على الجانب الروسي فقط محاولة إثبات أن الاتهامات ضد أوليغ بولاتوف باطلة.

وأشار إلى أنه كان من الممكن تقديم الطلبات بهذا الخصوص في وقت سابق، وستسعى هولندا الآن لضمان استمرار التحقيق "دون إضاعة الوقت".

وفي 25 نوفمبر رفضت محكمة لاهاي طلب الدفاع عن المواطن الروسي أوليج بولاتوف المتهم في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا التحقيق في فرضيات بديلة للكارثة.

وقال رئيس هيئة القضاء هيندريك ستينهيس إن المحكمة قررت "عدم إصدار توجيهات بشأن إجراء تحقيق لاحق في السيناريوهات البديلة".

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