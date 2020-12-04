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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صربيا تتسلم عينات من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:24 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تسلمت عينات من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا، لغرض فحصها من قبل السلطات الصحية في صربيا.

وحسبما أفادن وكالة الأنباء الفرنسية، عن وصول 20 جرعة من اللقاح الروسي إلى بلجراد، الأمر الذي أعلن عنه الرئيس الصربي عبر التلفزيون الوطني.

وقال: "وصلت أول 20 جرعة إلى صربيا، حيث سيتم اختبارها في معهد "تورلاك" لعلم الفيروسات".

وأضاف: "سيقوم المتخصصون لدينا باختبار هذه اللقاحات في الأيام والأسابيع المقبلة، للبت في ما إذا كان بإمكاننا اعتمادها أم لا".

من جهتها، أشارت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش في وقت سابق إلى أن "بلغراد مهتمة بالنظر في إمكانية الإنتاج المشترك للقاح مع روسيا".

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية الاثنين الماضي أن الوزير دينيس مانتوروف عقد مؤتمرا بالفيديو مع رئيسة وزراء صربيا، أعلنا في ختامه التوصل لاتفاق لنقل دفعة من اللقاح الروسي إلى صربيا نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن الرئيس الصربي في نوفمبر الماضي أن السلطات الصربية وقعت للجانب الروسي تعهدا بـ"عدم نقل أسرار "سبوتنيك V" لأي جهة ثالثة".

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