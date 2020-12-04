اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ أولى محاضرات الموسم الثاني بالمركز الدولي للفنون في قصر المانسترلي بالمنيل.ويقوم المايسترو والمؤلف الموسيقى هشام جبر، مدير المركز بإلقاء سلسلة المحاضرات الشيقة عن الموسيقى العالمية، من خلال محاضرة بعنوان "مقدمة إلى العصر الرومانتيكي".ويناقش "جبر" البدايات والمُقدمات التي سبقت ومهدت إلى موسيقى العصر الرومانسي، وأهم المؤلفين الموسيقيين أصحاب الدور الرئيسي في النقلة الفنية بين الكلاسيكية والرومانتيكية، وكذلك أهم أشكال وأنماط وقوالب التأليف في تلك الفترة هل ظلت كما هي أم دخل عليها تطور جديد.يذكر أن الحركة الرومانسية كانت قد ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر في الفن والأدب، حيث رفض الرومانسيون قيود التقليد الكلاسيكي.