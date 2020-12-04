اتحاد الكتاب يرفض الوصاية والحجر على الإبداع

استنكر اتحاد الكتاب ــ النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية٬ في بيان رسمي له منذ قليل٬ ما نشره أحد أعضاءه من وصاية وحجر علي الفكر والإبداع٬ من خلال منشور له بحسابه الشخصي علي الفيسبوك٬ ودعا المثقفين والكتاب للتوقيع عليه.وفي رد عاجل علي ما نشره عضو الاتحاد ودعوته لفرض "الحراسة والوصاية علي الإبداع" بحسب تعبيره٬ وتحديد معايير وتعليمات يجب علي الكاتب إتباعه قبل أن يكتب حددها في منشوره٬ جاء بيان الاتحاد الرسمي برفض ما نشره العضو رفضا قاطعا٬ حيث أشار البيان إلي أن: "حرية الإبداع مطلب ضروري".واضاف البيان موضحا: تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والنقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية دعمهما الكامل لحرية التعبير والإبداع دون شروط أو قيود إلا من ضمير المبدع نفسه. وتعلي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والنقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية قيم الحرية، والتسامح، وقبول الآخر، وترفض أي عدوان على هذه المبادئ العامة التي تسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.وأضاف البيان: وترفض النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إصدار أي بيان من أي عضو من أعضائها بصفته النقابية دون الرجوع إلى مجلس إدارة النقابة العامة، وسوف يحال إلى التحقيق كل من يرتكب هذه المخالفة، لافتئاته على صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وهيئة المكتب.واختتم البيان مؤكدا علي: دعوة الكتاب والكاتبات إلى ترسيخ الحرية الإبداعية، ونبذ التعصب والكراهية، وإعلاء القيم الحضارية والإنسانية التي تتجاوز القيود والحدود.