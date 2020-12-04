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الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أليسا فرح، استقالتها من منصبها بعد ثلاث سنوات من العمل في الإدارة الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت في بيان استقالتها: "أنا فخورة للغاية بالأشياء الرائعة التي تمكنا من تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا".

وتأتي استقالة فرح في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، حيث يخطط الكثير من موظفي البيت الأبيض لخطواتهم المستقبلية قبل تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

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