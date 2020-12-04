استقالة مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض

أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أليسا فرح، استقالتها من منصبها بعد ثلاث سنوات من العمل في الإدارة الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت في بيان استقالتها: "أنا فخورة للغاية بالأشياء الرائعة التي تمكنا من تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا".وتأتي استقالة فرح في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، حيث يخطط الكثير من موظفي البيت الأبيض لخطواتهم المستقبلية قبل تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.