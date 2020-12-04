«عمرك حلم مش للصيد» ديوان جديد للشاعر محمد على عزب
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
خالد حمادطباعة
صدر عن سلسلة ديوان الشعر العامي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان العامية "عمرك حلم مش للصيد"، للشاعر محمد على عزب.
يأتي الديوان في 96 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على 18 قصيدة منها "ربك يبعت، عمرك حلم مش للصيد، بقوة شجرة هربانة من الإعدام، مذكرات جمل صايم، سؤال محفور في جلد الوش، بكرة هتفرج، شجرة غريبة في شارع تاه عنوانه".
وصرح الشاعر محمد على عزب، في تصريحات لـ"الدستور": "الديوان تدور قصائده حول الذات الإنسانية التي تمد جسور التواصل مع الآخر والعالم، وتعري تناقضات الواقع المعيش، عبر المفارقات التصويرية، التي تكشف فداحة تلك التناقضات".
ويلفت عزب إلى أن "الذات الإنسانية في هذا الديوان رغم مكابداتها تبحث عن بصيص من الأمل، عبر الحلم الذي ترفض أن يكون فريسة، الذات الشاعرة هي الحمل الصائم الذي يرفض أن يتحول ممثل في سيرك، ويصر على استكمال مشواره في البحث عن تحقق حلمه".
جدير بالإشارة أن للشاعر محمد على عزب أربعة دواوين عامية هي "أوارق خريف العشق"، و"بعلم الوصول"، و"تشخيص على مسرح مكشوف"، و"ملامح بتكره البراويز"، وصدرت له ثلاثة كتب نقدية هي "عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة" و"أمل دنقل.. أيقونة الرفض والمفارقة" و"تجليات طائر العمر الجميل.. دراسة في شعر سيد حجاب".
من أجواء الديوان
شجرة غريبة فى شارع تاه عنوانه
صوتك بقى شجره غريبة
على ناصية شارع تاه عنوانه
غطاها
دخان القطورات
مابقاش الطير الراجع لبلاده
بعد مواسم غربه
يحط عليها
ويجْدِل من أغانيه
حبل الود
الموصول
من قلب مسافر
ف سفينه فْ عرض البحر
أو راكب قطر
لمحطه بعيده
أو مينا
لها نفس ملامح روحه
مالك ؟
اٍيه اللى حصل لك ؟!
بَطَّلْت خلاص توصف أشياء
انت وبس
اللى عيون قلبك
شايفاها
بطلت تترجم لغة الطير
والناس اللى بيمشوا على المَيّه
لأغانى أطفال
وقصص
عن حلم جنين
بيحارب
وبيرفض
اٍن الكوابيس
تاخد حبله السُّرّى
تعمل منه
خيط صنّارة صيد
أو خيط تحريك للدُّمْيَه
أو تنسج بيه اكفان
اٍيه اللى جرى لك ؟
انت خلاص
كل ما تيجى تبص لنفسك
بتشوف اٍنسان آلى
اٍتمكن من غزوك
سيطر
على كل خليه فْ قلبك
والا الغُدَّه
اللى بتفرز
شعر وحب وحنيه وعنف
وورد شوك
سرقوها خلاص منك
تجار الأعضاء البشريه
وبعد ما فَشَلِتْ
كل محاولات زراعتها ف جتة بنى آدم
أو طير
حَطُّوها فْ متحف متخصص
للمهتمين
بدراسة حفريات الكائنات النادره
والمنقرضه".
يأتي الديوان في 96 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على 18 قصيدة منها "ربك يبعت، عمرك حلم مش للصيد، بقوة شجرة هربانة من الإعدام، مذكرات جمل صايم، سؤال محفور في جلد الوش، بكرة هتفرج، شجرة غريبة في شارع تاه عنوانه".
وصرح الشاعر محمد على عزب، في تصريحات لـ"الدستور": "الديوان تدور قصائده حول الذات الإنسانية التي تمد جسور التواصل مع الآخر والعالم، وتعري تناقضات الواقع المعيش، عبر المفارقات التصويرية، التي تكشف فداحة تلك التناقضات".
ويلفت عزب إلى أن "الذات الإنسانية في هذا الديوان رغم مكابداتها تبحث عن بصيص من الأمل، عبر الحلم الذي ترفض أن يكون فريسة، الذات الشاعرة هي الحمل الصائم الذي يرفض أن يتحول ممثل في سيرك، ويصر على استكمال مشواره في البحث عن تحقق حلمه".
جدير بالإشارة أن للشاعر محمد على عزب أربعة دواوين عامية هي "أوارق خريف العشق"، و"بعلم الوصول"، و"تشخيص على مسرح مكشوف"، و"ملامح بتكره البراويز"، وصدرت له ثلاثة كتب نقدية هي "عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة" و"أمل دنقل.. أيقونة الرفض والمفارقة" و"تجليات طائر العمر الجميل.. دراسة في شعر سيد حجاب".
من أجواء الديوان
شجرة غريبة فى شارع تاه عنوانه
صوتك بقى شجره غريبة
على ناصية شارع تاه عنوانه
غطاها
دخان القطورات
مابقاش الطير الراجع لبلاده
بعد مواسم غربه
يحط عليها
ويجْدِل من أغانيه
حبل الود
الموصول
من قلب مسافر
ف سفينه فْ عرض البحر
أو راكب قطر
لمحطه بعيده
أو مينا
لها نفس ملامح روحه
مالك ؟
اٍيه اللى حصل لك ؟!
بَطَّلْت خلاص توصف أشياء
انت وبس
اللى عيون قلبك
شايفاها
بطلت تترجم لغة الطير
والناس اللى بيمشوا على المَيّه
لأغانى أطفال
وقصص
عن حلم جنين
بيحارب
وبيرفض
اٍن الكوابيس
تاخد حبله السُّرّى
تعمل منه
خيط صنّارة صيد
أو خيط تحريك للدُّمْيَه
أو تنسج بيه اكفان
اٍيه اللى جرى لك ؟
انت خلاص
كل ما تيجى تبص لنفسك
بتشوف اٍنسان آلى
اٍتمكن من غزوك
سيطر
على كل خليه فْ قلبك
والا الغُدَّه
اللى بتفرز
شعر وحب وحنيه وعنف
وورد شوك
سرقوها خلاص منك
تجار الأعضاء البشريه
وبعد ما فَشَلِتْ
كل محاولات زراعتها ف جتة بنى آدم
أو طير
حَطُّوها فْ متحف متخصص
للمهتمين
بدراسة حفريات الكائنات النادره
والمنقرضه".