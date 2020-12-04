«عمرك حلم مش للصيد» ديوان جديد للشاعر محمد على عزب

صدر عن سلسلة ديوان الشعر العامي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان العامية "عمرك حلم مش للصيد"، للشاعر محمد على عزب.يأتي الديوان في 96 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على 18 قصيدة منها "ربك يبعت، عمرك حلم مش للصيد، بقوة شجرة هربانة من الإعدام، مذكرات جمل صايم، سؤال محفور في جلد الوش، بكرة هتفرج، شجرة غريبة في شارع تاه عنوانه".وصرح الشاعر محمد على عزب، في تصريحات لـ"الدستور": "الديوان تدور قصائده حول الذات الإنسانية التي تمد جسور التواصل مع الآخر والعالم، وتعري تناقضات الواقع المعيش، عبر المفارقات التصويرية، التي تكشف فداحة تلك التناقضات".ويلفت عزب إلى أن "الذات الإنسانية في هذا الديوان رغم مكابداتها تبحث عن بصيص من الأمل، عبر الحلم الذي ترفض أن يكون فريسة، الذات الشاعرة هي الحمل الصائم الذي يرفض أن يتحول ممثل في سيرك، ويصر على استكمال مشواره في البحث عن تحقق حلمه".جدير بالإشارة أن للشاعر محمد على عزب أربعة دواوين عامية هي "أوارق خريف العشق"، و"بعلم الوصول"، و"تشخيص على مسرح مكشوف"، و"ملامح بتكره البراويز"، وصدرت له ثلاثة كتب نقدية هي "عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة" و"أمل دنقل.. أيقونة الرفض والمفارقة" و"تجليات طائر العمر الجميل.. دراسة في شعر سيد حجاب".من أجواء الديوانشجرة غريبة فى شارع تاه عنوانهصوتك بقى شجره غريبةعلى ناصية شارع تاه عنوانهغطاهادخان القطوراتمابقاش الطير الراجع لبلادهبعد مواسم غربهيحط عليهاويجْدِل من أغانيهحبل الودالموصولمن قلب مسافرف سفينه فْ عرض البحرأو راكب قطرلمحطه بعيدهأو مينالها نفس ملامح روحهمالك ؟اٍيه اللى حصل لك ؟!بَطَّلْت خلاص توصف أشياءانت وبساللى عيون قلبكشايفاهابطلت تترجم لغة الطيروالناس اللى بيمشوا على المَيّهلأغانى أطفالوقصصعن حلم جنينبيحاربوبيرفضاٍن الكوابيستاخد حبله السُّرّىتعمل منهخيط صنّارة صيدأو خيط تحريك للدُّمْيَهأو تنسج بيه اكفاناٍيه اللى جرى لك ؟انت خلاصكل ما تيجى تبص لنفسكبتشوف اٍنسان آلىاٍتمكن من غزوكسيطرعلى كل خليه فْ قلبكوالا الغُدَّهاللى بتفرزشعر وحب وحنيه وعنفوورد شوكسرقوها خلاص منكتجار الأعضاء البشريهوبعد ما فَشَلِتْكل محاولات زراعتها ف جتة بنى آدمأو طيرحَطُّوها فْ متحف متخصصللمهتمينبدراسة حفريات الكائنات النادرهوالمنقرضه".