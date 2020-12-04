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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 4-12-2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:54 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يواصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 4-12-2020، استقراره أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووفقًا للسوق المحلي، يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة اليوم.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنية المصري بالأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 4-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع وجاء في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وبلغ في المصرف العربي الدولي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، بينما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يأتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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