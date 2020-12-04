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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يعلن إدراج 4 شركات صينية على قائمة العقوبات الأمريكية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة أضافت 4 شركات صينية، بما فيها شركة النفط العملاقة CNOOC إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت الوزارة في بيانها إلى أن "شركة تكنولوجيا البناء الصينية المحدودة (CCTC)، وشركة الاستشارات الهندسية الصينية الدولية (CIECC)، وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC)، بالإضافة إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، أدرجت على القائمة".

وأكدت، أن "الشركات المذكورة مدرجة على أنها شركات شيوعية متعاونة مع المجمع الصناعي العسكري الصيني".

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