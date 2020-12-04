برنامج الأغذية العالمى يحذر من مجاعة جديدة فى اليمن
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
وكالاتطباعة
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع الأمم المتحدة، من أن ملايين الأشخاص في اليمن على شفير مجاعة جديدة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من 2021.
وأكد أن اليمن على "شفير المجاعة مجددا"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من 2021.
وأكد أن اليمن على "شفير المجاعة مجددا"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات".