وفيات كورونا فى العالم تتجاوز الـ1.5 مليون

أشارت البيانات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص توفوا بكورونا في العالم بتسجيل وفاة كل 9 ثوان يوميًا على أساس أسبوعي.وجرى تسجيل نصف مليون وفاة في الشهرين الماضيين فقط، ما يشير إلى استمرار شدة الوباء.وأصيب زهاء 65 مليونًا على مستوى العالم بالمرض وتكافح الولايات المتحدة أشد الدول تضررا به، موجة إصابات ثالثة في الوقت الراهن.وفي الأسبوع الماضي توفي في العالم ما يربو على 10 آلاف يوميا في المتوسط، وهو رقم يزداد باطراد كل أسبوع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.