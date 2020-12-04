أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث يشهد اليوم الجمعة 4-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الجمعة 4-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.وأكد عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الجمعة 4-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق.ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 4-12-2020، على النحو التالى:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الجمعة 4-12-2020، حيث تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الجمعة 4-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الجمعة 4-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الجمعة 4-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الجمعة 4-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.وتشهد أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي، اليوم الجمعة 4-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة ولأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.