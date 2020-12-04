الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح «سبوتنيك - V» الروسى مطلع الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن التوقيع حتى نهاية الأسبوع عقدا مع روسيا لاستيراد لقاحها "سبوتنيك - V" المضاد لكورونا، على أن يبدأ التطعيم به في بلاده مطلع الشهر المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.