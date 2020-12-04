الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح «سبوتنيك - V» الروسى مطلع الشهر المقبل
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:51 ص
وكالاتطباعة
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن التوقيع حتى نهاية الأسبوع عقدا مع روسيا لاستيراد لقاحها "سبوتنيك - V" المضاد لكورونا، على أن يبدأ التطعيم به في بلاده مطلع الشهر المقبل.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.