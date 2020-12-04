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منوعات

روما يفوز على يونج بويز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
روما
روما
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فاز فريق روما الإيطالي على يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي.

وأحرز أهداف روما بورخا مايورال في الدقيقة 44، وريكاردو كلافيوري في الدقيقة 59، وإدين دجيكو في الدقيقة 81، في حين أحرز هدف يونج جان بيار نسامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

واحتفظ روما، المتأهل لدور الـ32 منذ الجولة الماضية، بصدارة ترتيب المجموعة، برصيد 13 نقطة وظل يونج بويز في المركز الثاني.

وتعادل نابولي الإيطالي بهدف لمثله أمام مضيفه أي زد ألكمار الهولندي في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالمسابقة الأوروبية.

وتقدم نابولي أولًا بهدف مبكر سجله ديريس ميرتينز، ثم تعادل برونو إندي لألكمار في الدقيقة 53.

وفي منافسات المجموعة ذاتها، تعادل ريال سوسيداد أيضًا مع ريجيكا الكرواتي بهدفين لمثلهما.

وسجل دراكو فيلكوفسكي وستيبان لونتشار لريجيكا في الدقائق (37، و73)، وأحرز جون باوتيستا وناتشو مونريال، هدفي سوسيداد في الدقائق (69، و79).

بذلك يتصدر نابولي مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه ألكمار ثانيًا وريال سوسيداد ثالثًا بـ8 نقاط، ويتذيل ريجيكا بنقطة واحدة، ليحسم التأهل عن هذه المجموعة لدور الـ32 في الجولة السادسة والأخيرة.

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