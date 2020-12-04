رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يشكو للأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية.. ويطلب التدخل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:34 ص
زينة عكر
زينة عكر
أ ش أ
طباعة
دعت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لوضع حد لانتهاكات طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وأكدت وزيرة الدفاع اللبنانية – في بيان – أن الانتهاكات الجوية الإسرائيلية تشكل خرقا للسيادة اللبنانية ومخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006) والذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في منطقة الجنوب اللبناني، مشددة على أن أي خرق للقرار الأممي قد يزيد الأوضاع تعقيدا.

وتقوم الطائرات الإسرائيلية، سواء طائرات الاستطلاع من دون طيار أو المقاتلات الحربية، باختراق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي على مدى سنوات طويلة لا سيما في نطاق منطقة الجنوب اللبناني، غير أنها كثفت في الأيام القليلة الماضية من وتيرة اختراق أجواء لبنان بصورة كبيرة في الجنوب والعاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان وحتى مناطق محافظة الشمال، لساعات طويلة وعلى علو منخفض للغاية في بعض الأحيان على نحو سمح بسماع أصوات الطائرات والتقاط المواطنين اللبنانيين لصور لها بواسطة هواتفهم المحمولة.

وسبق وأن قدم لبنان شكاوى أمام مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني، على خلفية قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بمناورات داخل الأجواء اللبنانية واستخدامها في شن هجمات وعمليات قصف صاروخي ضد أهداف داخل سوريا.

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في بذل جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أتلتيكو مدريد يعلن تعافى سواريز من كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى

اتحاد الكتاب يرفض الوصاية والحجر على الإبداع