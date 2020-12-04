مفوض أوروبى: تقديم مساعدات للاجئين الإثيوبيين بالسودان

أكد مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات، لتحسين وضع اللاجئين الإثيوبيين في السودان.وتفقد المفوض الأوروبي، ووالي القضارف الدكتور سليمان علي، الأوضاع الإنسانية للاجئين الإثيوبيين بمعسكر "أم راكوبة" في القضارف (شرق السودان).وأعرب المسؤول الأوروبي، عن شكره لحكومة السودان لاستضافة وإيواء اللاجئين الإثيوبيين بالقضارف، داعيا والي القضارف إلى تقديم المزيد من الدعم وتوفير المأوى والغذاء للاجئين إلى جانب الخدمات الصحية.وأشار إلى تأثيرات صحية وبيئية جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للسودان الأمر الذي أثر بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن يترك حكومة السودان تتحمل مسئولية تقديم العون للاجئين الإثيوبيين وحدها؛ بل سيعمل معها لتحقيق هذا الهدف.