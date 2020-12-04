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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

آرسنال يفوز على رابيد برباعية فى الدورى الأوروبى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
آرسنال يفوز على رابيد
آرسنال يفوز على رابيد
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فاز آرسنال الإنجليزي على رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز أهداف آرسنال الكسندر لاكازيت في الدقيقة 10، وبابلو ماري في الدقيقة 18، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقة 44، وإيميل سميث روي في الدقيقة 66، بينما أحرز هدف رابيد كويا كيتاجاوا في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الذي يعد الخامس على التوالي لآرسنال ارتفع رصيد الفريق الإنجليزي إلى 15 نقطة متصدرا المجموعة الثانية، وسبق أن ضمن تأهله للدور الثاني في وقت سابق، وتجمد رصيد رابيد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

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