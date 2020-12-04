نجلاء بدر تتألق فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة مميزة

خضعت النجمة نجلاء بدر لجلسة تصوير مع المصور خالد فضة في مدينة الجونة؛ ارتدت خلالها نجلاء بدر ثلاثة فساتين خريفي تودع خلالها حرارة الصيف من تصميم الاستايلست بولا جويد ومكياج مريم يوسف وكوافير محمد الصغير.نجلاء حرصت خلال الفترة الأخيرة علي تقديم "فوتوسيشن" جديد نظرًا لقضاءها طيلة الوقت بين أكثر من لوكيشن تصوير بين مسلسل "الا أنا" ومسلسل "لؤلؤ" ومسلسل "نسل الأغراب".ونجلاء بدر تقدم شخصية صعيدية لأول مرة في نسل الأغراب الذي يقدم بطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامي.ومسلسل لؤلؤ تشارك في بطولته مع مي عمر ونرمين الفقي ومن المقرر أن يعرض خارج سيزون رمضان علي أحد الفضائيات.أخر أعمال نجلاء بدر كام مسلسل الفتوة وقدمت خلابة شخصية جميلة مع الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وإخراج حسين المنياوي؛ ومسلسل البرنس وجسدت خلاله شخصية لبني مع محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وإخراج محمد سامي.