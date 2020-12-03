ضبط أعمال بناء مخالفة فى أحد الأبراج وحملة مكبرة على الأسواق بسوهاج

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة على محمد رفاعى رئيس المركز أعمال البناء في برج مخالف بالطابق العاشر في مدينة طهطا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة التصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون.وقال على رفاعى رئيس المركز، مستمرون في التصدى للمخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وتم ذلك بحضور أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة والمهندس عبده نوير مدير الإدارة الهندسية ومسؤولى الإدارة الهندسية.وفى سياق أخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الاشغالات بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا أسفرت عن تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر نظافة، و12 محضر إشغال طريق، بالإضافة إلى مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وكذلك مصادرة 12 شيشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.