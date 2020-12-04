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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صدور أول دليل متخصص لذوى الاحتياجات الخاصةً فى السياحة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
السياحة
السياحة
فاتن غلاب
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أطلقت منظمة السياحة العالمية دليل للتعافي الشامل من الآثار الاجتماعية والثقافية لـ"COVID-19"، وهو الإصدار الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "Persons with Disabilities"، والذي أعدته إدارة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية بمنظمة السياحة العالمية بالشراكة مع الشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة "European Network for Accessible Tourism ENAT"، ومؤسسة "ONCE Foundation" الإسبانية ومؤسسة "Travability" الأسترالية، والذي يوضح الخطوات التي يجب على الحكومات والوجهات السياحية والشركات اتخاذها.

ومن ضمان التيسيرات للسائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس "خدمة" للزوار الذين لديهم متطلبات وصول خاصة، ولكن ربما يكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة والمنافسة للوجهات السياحية حول العالم والتي تتطلع للتعافي سريعا من آثار الوباء.

كما يجب أن ترى الوجهات والشركات المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعائلات التي لديها أطفال صغار أسواقا مهمة لتزدهر أعمالهم مرة أخرى.

وأكد سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن الدليل يكشف أنه بالرغم من إحراز تقدم كبير، إلا أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يواجهون حواجز تمنعهم من الاستمتاع الكامل بالتجارب السياحية، وأنهم تضرروا بشدة من "COVID-19" يواجه هؤلاء العملاء عموما مجموعة واسعة من العوائق بسبب الطريقة التي يتم بها تصميم البيئات والخدمات دون مراعاة متطلبات التيسيرات المختلفة لهؤلاء الزوار.

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