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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: «فرحة عمرى» فرصة للشباب لتكوين حياة أسرية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:14 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإطلاق مبادرة "فرحة عمرى" لرسم البسمة على وجوه شباب وفتيات أسوان.

وقال "عطية"، خلال إطلاق فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" لزفاف 20 عروس من الفتيات اليتيمات، إن تلك المبادرة الكريمة تساهم في إتاحة الفرصة للشباب لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل، ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضًا القطاع الخاص.

وأضاف أشرف عطية أن مبادرة "فرحة عمرى" تتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم، بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها، التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة.

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