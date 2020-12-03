محمد الليثى يكشف أعماله فى رمضان المقبل

حضر النجم الشاب محمد الليثي الشهير بـ"مازو" حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42.وأعرب "مازو"، في تصريحات لـ"الدستور"، عن سعادته بانطلاق الدورة الحالية للمهرجان، ودوره الهام فى دعم صناعة السينما، لا سيما فى ظل التحديات الراهنة والتى تتمثل فى فيروس كورونا، متمنيًا كل النجاح لإدارة المهرجان والذي يشهد مشاركة نجوم السينما فى مصر والعالم العربى.وعلى جانب آخر أوضح النجم الشاب أنه سيشارك فى المارثون الدرامى لرمضان المقبل، ويقوم بدور البطولة في مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني، الذي سيعرض على قناة "إم بى سى مصر".يذكر أن الفنان الشاب محمد الليثي قد شارك في العديد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل "عمر ودياب" مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفى خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل "اللعبة" الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد وشيكو، إخراج معتز التوني.كما شارك أيضًا في أعمال فيلم "جحيم في الهند" ومسلسل "خفه يد" ومسلسل "كابتن أنوش" وبرنامج "أيمن يقدمه أشرف".