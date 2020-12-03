سقوط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات فى القليوبية

تمكنت مباحث مركز طوخ بمديرية أمن القليوبية من القبض على 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا، للاتجار بالمخدرات وبحوزته كيلوونصف أستروكس، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمهزكانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بمركز طوخ بتشكيل عصابي لتوزيع وترويج المواد المخدرة على المتعاطين، فكلف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهمين.وبتشكيل فريق بحث، قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم: "عواد.ح.م "، 22 سنة، و"محمد.ح. م"، 24 سنة، عاطل، و"حربي. م.م"، 55 سنة، عاطل، ومقيم بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وبحوزتهم كمية من الأستروكس تزن كيلو ونصف ومبلغ مالي 450 جنيها و23 هاتف محمول.