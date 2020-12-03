قومى المرأة يواصل ندواته لمناهضة العنف ضد الفتيات بسوهاج

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبي مقررة الفرع، ندوة اليوم، عن "مناهضة العنف ضد المرأة "، وكيفية تمكينها للحصول على حقوقها، في إطار حملة الـ 16 يومًا، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة، بحضور الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.وقالت مقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إن الندوة تناولت دور التمكين الاقتصادي في مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية الحصول على الدعم الكامل من التدريب والتمويل من الجهات المختلفة، وقضية التحرش الجنسي والإجراءات القانونية التي تم تفعيلها للتصدي لهذه المشكلة، وتشجيع الفتيات للحديث عن قضاياهن ومشكلاتهن، بالإضافة إلى مناقشة حقها فى الميراث.وأوضحت أن جهود المجلس في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها بأنواعه، ودور مكتب الشكاوى في مواجهته، وأهمية تنظيم الأسرة لحصول المرأة على حقوقها، وكيفية الرعاية الصحية والنفسية للمرأة، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة ندوات بالوحدات المحلية بالمراكز، ومركز الإعلام، وسيواصل المجلس باقي الندوات خلال الأيام المقبلة.