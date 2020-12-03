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حوادث

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:08 م
محكمة
محكمة
حسام فهمي
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قررت محكمة جنح دمياط الجديدة برئاسة المستشار أحمد فودة، اليوم الخميس، حجز قضية "عبده. ل"، المتهم بتجميع أموال من الأهالي لتوظيفها والهرب بها، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بمستريح الخضار والفاكهة.

كان المتهم، قد جمع أموال من المجني عليهم قرابة ١٠ مليون جنيه بعد زعم امتلاكه لشركات استيراد وتصدير خضروات وفاكهة، بحجة توظيفها وتوزيع أرباح عليهم.

وأكد المجني عليهم بأن المتهم تحصل منهم علي تلك الأموال عن طريق خداعهم واستعمال الطرق الخيالية نحوهم وايهامهم بإمتلاكه مشروعات عملاقة ووعد الضحايا بالاستثمار معهم بمشروعاته مقابل التحصل منهم علي تلك الأموال.

وفي تصريح خاص لـ محمد البهوار محامي أحد المجني عليهم، قرر بأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية ضد المتهم بناءًا علي شكاوى المجني عليهم والتي علي آثارها أصدرت النيابة ضبط وإحضار لذلك المتهم وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وعرضه علي ذمة تلك القضية وبعد أن تداولت الأوراق بالتحقيقات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا علي زمة تلك القضية أحيلت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

ويقول البهوار إن محكمة دمياط الجديدة الكائنة بمجمع محاكم كفر سعد شهدت يومًا عصيبًا نظرًا لتوافد المجني عليهم وذويهم واستمع رئيس المحكمة لدفاع المجني عليهم والمتهم والذي قرر حجز القضية لـ ٦١٢٠٢١ للنطق بالحكم.

وعلي صعيد آخر ذكر المحامي بأن المتهم متورط في قضايا أخرى بخلاف تلك القضية وأن النيابة العامة تباشر التحقيقات في أكثر من عشرون قضية أخرى متنوعة (نصب وتبديد وخيانة أمانة وتوظيف أموال) متورط بها ذلك المتهم.

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