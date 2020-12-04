ريم سامى مفاجأة مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة

بدأت النجمة الصاعدة ريم سامي تصوير مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعد دورها مفاجأة المسلسل خصوصًا وأن العمل يحمل التيمة الصعيدية.وريم سامي من الوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما التلفزيونية، حيث استطاعت جذب الأنظار إليها في وقت قياسي عبر مشاركتها المتميزة في مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا رمضان 2019، ومن بعده مسلسل "البرنس" 2020، بأداء متزن وحضور لافت، وبرزت موهبتها في المشاهد التي جمعتها بالنجم محمد رمضان في البرنس، حيث تألقت بشكل كبير وحصدت إعجاب الجمهور والنقاد في آن واحد.ومسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبدالحميد، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.وكانت ريم سامي قد تألقت وحققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحازت على إشادة الجمهور والنقاد، إذ جسدت شخصية شقيقة محمد رمضان في العمل الذي كتبه وأخرجه شقيقها المخرج محمد سامي.