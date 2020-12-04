سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 4-12-2020
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:22 ص
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الجمعة 4-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.
استقر سعر شراء الدولار الرسمي نسبيا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل 15.597 جنيه للشراء مقابل 15.595 للبيع، بينما استقر سعر البيع عند 15.726 جنيه.
وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وعالميًا تراجع الدولار اليوم، إذ دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.
استقر سعر شراء الدولار الرسمي نسبيا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل 15.597 جنيه للشراء مقابل 15.595 للبيع، بينما استقر سعر البيع عند 15.726 جنيه.
وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4-12-2020سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
يهمك أيضًا | أسعار العملات الأجنبية فى البنوكوعلى المستوى المحلي، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2020، مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
وعالميًا تراجع الدولار اليوم، إذ دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.