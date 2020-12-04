سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 4-12-2020

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وعلى المستوى المحلي، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2020، مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.وعالميًا تراجع الدولار اليوم، إذ دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.