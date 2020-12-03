واشنطن: الصين أكبر تهديد للحرية منذ الحرب العالمية الثانية

صعّد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، من هجمات الرئيس دونالد ترامب القاسية على بكين الخميس بوصفه بكين بأنها أكبر تهديد للديمقراطية والحرية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية وقال إنها مصممة على الهيمنة عالميًا.وقال راتكليف، في مقال للرأي نشره موقع صحيفة وول ستريت جورنال الإلكتروني "معلومات المخابرات واضحة: بكين تعتزم الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية الكوكب اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا".أضاف راتكليف، وهو عضو جمهوري سابق في الكونجرس عيّنه ترامب على رأس أجهزة المخابرات الربيع الماضي، أن الصين تشكل "الخطر الأكبر على أمريكا اليوم وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية علىمستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية".ومضى يقول إن نهج الصين في التجسس الاقتصادي يتألف من 3 جوانب هي "اسرق وانسخ واستبدل".