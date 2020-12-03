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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يوقف 600 شخص حاولوا المشاركة في القتال بليبيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:45 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
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أعلن السودان توقيف 600 مواطن، الخميس، كانوا في طريقهم للانضمام إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وأوضحت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم أنها رصدت تحركات وصفتها بالمريبة على الحدود مع ليبيا، مشيرة إلى أنها أوقفت 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا؛ للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.

وأكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، في بيان الخميس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، مشيرًا إلى أنهم أوقفوا أحد الأشخاص قادم من ليبيا في أواخر 2019، ضُبط بحوزته تعهّدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل ليبيا.

ونفى جمعة، مشاركة قوات الدعم السريع في النزاع الليبي، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قوات سودانية نظامية تشارك في هذا الصراع على الإطلاق، متهمًا جهات مشبوهة بتزوير خطاب منسوب إلى قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، يتطرق فيه إلى تصديقه على إرسال 1200 جندي إلى ليبيا.

وسبق أن أكد خبراء من الأمم المتحدة، أنهم لم يجدوا أدلة موثوقا بها تؤكد وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في الأراضي الليبية.

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