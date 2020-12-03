تونس: 28 وفاة و3529 مصابًا بكورونا في المدارس منذ 15 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3529 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1624 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1105 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1497 إصابة، تماثل منهم 1069 للشفاء، كما تم تسجيل 319 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 223 حالات، إضافة إلى 89 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 74 حالة من بينهم.