رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 28 وفاة و3529 مصابًا بكورونا في المدارس منذ 15 سبتمبر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:21 م
كورونا في المدارس
كورونا في المدارس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3529 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1624 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1105 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1497 إصابة، تماثل منهم 1069 للشفاء، كما تم تسجيل 319 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 223 حالات، إضافة إلى 89 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 74 حالة من بينهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في بذل جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «سماح بنت شهاب»

الصور

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

زحام على مكاتب البريد في دمياط لصرف المعاشات

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

«سماح بنت شهاب».. شاب يفضح فتاة ليلة خطبتها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

شفاء امرأة كرواتية تبلغ 99 عامًا من فيروس كورونا

فنانة سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالقهوة في العالم.. وتدخل «جينيس»

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

سلوى سيد: أحلم بكتابة قصة ترقى لمستوى يوسف إدريس ويحيى حقي

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون