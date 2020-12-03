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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تجدد دعوتها للمساعدة في ضبط وزير مالية داعش مقابل 5 ملايين دولار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:21 م
وزير مالية داعش
وزير مالية داعش
محمد عمر
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جددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، دعوتها للمساعدة في البحث عن قيادي في تنظيم داعش الإرهابي ويدعى سامي جاسم محمد الجبوري المعروف بـ"حجي حميد".

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة العدل الأمريكية في بيان اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، إنه رصد مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي للقبض على الجبوري.

وأوضحت العدل الأمريكية "قطعنا شوطا كبيرا في التخلص من ظلام داعش، لنعمل معا للوصول لما تبقى منهم".

ويعتبر سامي جاسم محمد الجبوري، قيادي بارز في داعش، وعضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق، كما كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية، كما كان يشغل منصب نائب داعش في جنوب الموصل في عام 2014، وسبق أن شغل منصب وزير مالية داعش، حيث أشرف على عمليات المجموعة المدرة للدخل من المبيعات الغير مشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وصنفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه إرهابي عالمي في شهر سبتمبر 2015، وفقا للأمر التفيذي رقم 13224، الذي يفرض عقوبات مالية على الإرهابيين الذين يقدموا الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.

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