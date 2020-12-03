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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعز اليمنية تقرر إيقاف بناء المحطات النفطية لمدة 6 أشهر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:00 م
إيقاف بناء المحطات
إيقاف بناء المحطات النفطية
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أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الخميس، إيقاف منح تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة وتراخيص حفر الآبار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة أو النقصان كونها تمثل عاملا رئيسيا للمشاكل والاقتتال.

كما كلفت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، الأجهزة الأمنية بعمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنيًا والفارين من وجه العدالة، بحيث تحمل معلومات شاملة عن كل مطلوب أمني وعلى السلطة القضائية سرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطريقة غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام.

كما أقرت اللجنة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وإيقاف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا وترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص وترقيم الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة وإلزام جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى.

وقرر الاجتماع تجريم عملية قطع الطرق العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة، وكذلك تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للاستغلال الشخصي سواء في القضايا الجنائية أو في الاعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام.

واعتبر الاجتماع أن التستر على المطلوبين جريمة ومعاقبة كل من يتواطأ معهم أيًا كان منصبه أو موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق آخر، تمكن الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، على مواقع إمداد وتسليح مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، وإحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 مللي روسي الصنع.

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