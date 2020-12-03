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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الله محبة».. اسما «محمد» و«صوفيا» الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:20 م
محمدو صوفيا
محمدو صوفيا
سارة الشلقاني
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كشف موقع «baby center»، في إحصائية حديثة له، عن أبرز الأسماء التي تم إطلاقها على الأطفال في بريطانيا للعام الجاري، إذ جاء اسم «محمد» على رأس قائمة الأطفال الذكور، فيما تصدر اسم «صوفيا» أكثر الأسماء التي تم إطلاقها على الأطفال الإناث، بعد أن كان «أوليفيا» هو الأكثر انتشارا.

وأوضح الموقع أن اسمي محمد وصوفيا هما الأكثر شعبية وانتشارا في بريطانيا خلال عام 2020، من بين قائمة تضم 100 اسم، مشيرًا إلى أن اسم «محمد» يحتل صدارة الأسماء التي يتم إطلاقها على الأطفال للسنة الرابعة على التوالي.

وقال «baby center»: "للسنة الرابعة على التوالي، ظل محمد في المركز الأول في قائمة أسماء الأولاد الصغار، بينما جاء اسم نوح في المركز الثاني، واحتل أوليفر المركز الثالث"، مؤكدًا أن اسم صوفيا، وهو الأكثر انتشار بين الإناث، له أصول يونانية، ويعني الحكمة، وهو أحد أشكال اسم «صوفي».

وأكد الموقع أن مشاهدة الآباء للتليفزيون بكثرة، تحديدا خلال فترات الإغلاق التي سرت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بالإضافة إلى تفاعلهم الشديد مع مواقع التواصل الاجتماعي والصور، مثل «إنستجرام»، ووجود ألعاب جديدة يوجد بها أشخاص يحملون العديد من الأسماء.

وأوضح أنه مع عدم وجود الكثير للقيام به سوى الاستمتاع بالحدائق والأماكن المفتوحة، فى ظل تفشي فيروس كورونا، ارتفعت نسبة تسمية الأطفال بأسماء الطبيعة، والتي كانت تتضاءل يومًا، وشهدت أسماء مثل «روزي» التي تعني ورد، في العشرين اسما الأكثر انتشارا.

وأشار «baby center» إلى أن هناك العديد من الآباء بحصوا عن أسماء أطفالهم بألقاب ذات دلالة إيجابية، مثل «نوفا» و«نيو»، وكلاهما بمعنى «جديد»، بالإضافة إلى اسم «إيثان»، الذي يعني قوي، والذي ارتفع إلى المركز الـ13، و«إسمي» المستوحى من اللغة الفرنسية القديمة بمعنى «المحب أو الحبيب»، ليصبح في المركز الـ23 بدلا من الـ48.

وقال الموقع: "على الجانب الآخر، ومع خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروجه من البيت الأبيض، شهد اسم دونالد انخفاضًا في تسجيلات أسماء المواليد الجدد لعام 2020، وفي عام صعب على حكومة المملكة المتحدة، خرج اسم بوريس (جونسون)، كما خرجت أسماء مساعده السابق دومينيك (كامينجز) ووزير الصحة مات (هانكوك) وكبير المستشارين الطبيين كريستوفر (ويتي)".

وأكد الموقع أنه بعد وفاة الأمريكي ذى البشرة السوداء جورج فلويد، اكتسبت حركة «Black Lives Matter– حياة السود مهمة» اهتماما كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وبعد خريف عام 2019، حافظ اسم «جورج» على ثباته في المركز السابع هذا العام، بينما انعكست أسماء أبرز النشطاء السود في التاريخ في اختيارات الآباء.

وتابع: "تقدم اسما كل من روزا (باركس) ومارتن (لوثر كينج) في قائمة الـمائة اسم الأكثر انتشارا، فيما تقدمت روبي (بريدجز)، أول امرأة سوداء تحضر في مدرسة بيضاء، بأربعة مراكز إلى رقم 22، وتضاعف مالكولم (إكس) في التسجيلات الاسمية الجديدة، وكذلك ايلا (بيكر) إلى المركز 11، وبلير (ايماني) ونينا (سيمون)، ونيلسون (مانديلا)".

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