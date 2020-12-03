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سياسي

ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:50 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
محمد الشريف
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اختتمت اليوم فعاليات التدريب التفاعلى الأول من نوعه الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالشراكة والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية بعنوان "مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية"، بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واستهدفت تدريب وثقل خبرات عدد من عضوات هيئة النيابة الإدارية، واستمرت على مدار يومين.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها اليوم بوجودها داخل "وزارة العدل" حصن العدالة المصري، ووجهت خالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها، ولعل آخرها المبادرة المميزة للغاية التي اتخذتها الوزارة الأيام القليلة الماضية بإضاءة محكمة الأسرة بحلوان ومحكمة الأسرة بالزيتون باللون البرتقالي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة وهو ما يؤكد حجم التقدير والاحترام التي تحظى به المرأة من الوزارة، والعديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة وآخرها النص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، ولأول مرة بتجريم وتعريف التنمر وأشكاله والتى تشكل خطرا على المجتمع ككل وعلى المرأة والفتاة بصفة خاصة باعتبارهما الأكثر عرضة للعنف، وهو ما يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها، فضلًا عن استمرار التمكين للمرأة القاضية بالمناصب العليا.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى أثبت مرارًا بقرارات حاسمة تقديره للمرأة وإيمانه بقدراتها، حيث أصدر خلال عام من توليه منصبه العام الماضي، قرارات بتعيين 9 سيدات بمنصب مدير للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، في سابقة هي الأولى، فضلًا عن اشادته في العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا (1986 سيدة)، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وأضافت رئيسة المجلس أن لقاء اليوم يتزامن مع حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس كل عام، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف نشر التوعية بهذه القضية الهامة، حيث يولى المجلس اهتمامًا كبيرًا بمناهضة العنف ضد المرأة، كما يكتسب اللقاء أهمية كبيرة لأنه يستهدف عضوات هيئة النيابة الإدارية تلك الهيئة التى نكن لها كل التقدير والاحترام حيث تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر.

وأشارت رئيسة المجلس الى أن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة فى مجال القضاء، وحققت العديد من النجاحات، مما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا حيث وصلت المرأة المصرية ولأول مرة في القضاء المصري كأول قاضية رئيس محكمة لمحكمة طنطا الاقتصادية، فضلا عن ٤ قاضيات بمحكمة الجنايات بعدما كانت واحدة فقط، وأول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى، كما وصلت إلى منصب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل ثلاث مرات متتالية وغيرها من المناصب العليا.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها معبرة عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم من وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية للمرأة المصرية التى تستحق كل التقدير، وتستحق أن تحيا حياة آمنة خالية من جميع أشكال العنف وأن تصل إلى جميع مواقع صنع القرار دون تمييز.

وعبر المستشار عمر مروان وزير العدل عن اعتزازه لتنظيم هذه الدورة التدريبية المتميزة التى عقدت فى وزارة العدل، مؤكدًا أن هذه الدورة التدريبية هى وليدة التعاون المثمر بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة بهدف تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وصقل خبراتهن وتطوير مهاراتهن، مؤكدًا حرصه على توفير هذا التدريب لإدراكه أن تنمية قدرات عضوات الهيئة يعزز بلا شك دور المرأة فى العمل القضائي ويعظم مشاركتها الفعالة التى تنعكس إيجابًا فى نهاية الأمر على المجتمع المصرى ومؤسساته وهيئاته القضائية، مؤكدًا أن المرأة المصرية حققت إسهامات عديدة ولافتة فى المجال القضائي خلال السنوات الماضية وتقلدت مناصب قضائية رفيعة.

وأكد المستشار عمر مروان ثقته التامة بحرص عضوات النيابة الإدارية على الإستفادة من مثل هذه الدورات لتنمية مهاراتهن مما يساهم فى رفع قدراتهن ويدعم دورهن فى أداء مهامهن القضائية، وعبر عن أمنياته لهن بدوام التوفيق فى أداء رسالتهن السامية فى رفعة شأن المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

فيما عبر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية عن سعادته لهذه الشراكة المتميزة وعن خالص شكره للمجلس القومى للمرأة ولوزارة العدل لرعايتهم هذا التدريب الهام لعضوات هيئة النيابة الادارية، معبرًا عن فخره بالدور الهام لعضوات الهيئة وأنهن أثبتن جدارة وكفاءة في كافة المهام التى توكل إليهن.

يذكر أن التدريب التفاعلى تناول موضوعات قضائية وقانونية وادارية منها التدريب على الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوات النيابة وزيادة خبراتهن المتصلة وفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية؛ لمكافحته والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة.
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»
ختام فعاليات تدريب «مهارات التواصل والقيادة والإدعاء أمام المحاكم التأديبية»

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