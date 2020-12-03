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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد فرحات ينتهي من كتابة 5 حلقات من مسلسل «بيت الرعب»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:26 م
السيناريست محمد فرحات
السيناريست محمد فرحات
دعاء عبد المقصود
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انتهى السيناريست "محمد فرحات" من كتابة 5 حلقات من إجمالي 9 حلقات من مسلسله الجديد "بيت الرعب"، والذى يتناول من خلاله أحداث مرعبة تحدث لعائلة تسكن إلي منزل مهجور مقتول به أحد الأشخاص وكان في الأصل مسكنًا لأعمال السحر والشعوذة ويجسد البطولة الفنان "إحسان الترك"، وتدور قصة الفيلم حول "عائلة تسكن في أحد البيوت المهجورة لتنقلب الأمور بالمنزل ويختفي كل فرد من العائلة واحدًا تلو الآخر ليكتشفوا في النهاية أن البيت مقتول به شخص والمنزل في الأصل كان مخصص لأعمال السحر والشعوذة".

وقال "محمد" في تصريحات لـ"الدستور" إن المسلسل سيتم عرضه على منصة "watch it" ومنصة "اليوتيوب".

وأشار "محمد" أن المسلسل ستكون أحداثه مرعبة بدرجة كبيرة حيث هناك مشاهد عنيفة بالمسلسل وقال إن الفيلم مصري ولكن بنكهة أفلام هوليوود العالمية.

والفيلم من بطولة: "إحسان الترك، ياسر الزنكلوني، أحمد نور، السيد ناصر، محمود توفيق، خالد رشوان، أحمد هيكل، محمود الحسيني، أحمد ممدوح، كريم حسام، محمد شوقي، تيسير حسين، منه فهمي، مي الغيطي" ومن إنتاج "أحمد عبد المجيد"، مدير تصوير "أحمد رفعت "، ومن تأليف "محمد فرحات"، مونتاج "طارق السعيد"، وإخراج: "معتز السعودي".

وأضاف "محمد" أنا أعمل دكتور جامعي وحاصل على ماجستير المعلوماتية الطبية والحيوية من جامعة حلوان وعضو في منظمة الصحة والوراثة في أفريقيا وعملي الجامعي هو ما شجعني للتأليف.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست "محمد فرحات" مسلسل "ممنوع الاقتراب" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكتاب "إنسان بلا عنوان" والذي طرح بالمعرض الدولي للكتاب بالإسكندرية 2020، وفيلم "الوصية الأخيرة" لأحمد صيام.

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